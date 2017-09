Liebe Leserin, lieber Leser, ...

Ihr Leben steht vor einer Zäsur, denn am Sonntag wird der Bundestag neu gewählt. Danach wird nichts mehr so sein, wie es war! Lehnen Sie sich also entspannt zurück und genießen Sie die wenigen ruhigen Minuten, die Sie noch haben, mit der Lektüre des neuen Heftes! Ganz besonders erbaulich sind die Artikel über Alexander Gauland, unsere Aktion für Polizistenpatenschaften (Seite 24) und unser nachdenklicher Essay über die gereifte Kanzlerin.