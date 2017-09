Der Bundeswahlleiter gibt bekannt

Wegen schludrigen Verhaltens im demokratischen Miteinander

muss folgenden Personen leider das Wahlrecht für die

kommende Bundestagswahl aberkannt werden:

• Jedem, der keinen gültigen Stimmzettel für die diesjährige

Sozialwahl abgegeben hat,

• jedem, der einen Diesel des Baujahrs 2017 und früher fährt,

• jedem, der seine Kinder der allgemeinen Impfpflicht

entzieht,

• jedem, der auf Bahnsteigen raucht,

• jedem, der seine Zahnprothese in Polen oder in China

fertigen lässt

• und dem ca. 40-jährigen, um die 1,75 m großen Mann mit

dunklem Haar und Vollbart, der in der Nacht vom 06. auf den

07. August dabei beobachtet wurde, wie er am anthrazitfarbenen

Volvo S90 des Bundeswahlleiters den rechten

Außenspiegel abgetreten hat.