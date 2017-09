Sie haben keine Zeit, um sich durch 38 Fragen zu klicken? Dann nutzen Sie den wesentlich kürzeren EULENSPIEGEL-Wahlomat aus dem aktuellen Heft!:

Das drängendste Problem in Deutschland ist …



(a) … gelöst (Homoehe).

(b) … ein Stück weit Kern der Aufgabe, der sich Angela Merkel aus tiefster Überzeugung verpflichtet sieht.

(c) … die Kinderarmut unter Apothekerkindern.

(d) … Israel.

(e) …, dass Gerhard Schröders Hartz-IV-Vermächtnis gefährdet ist.

(f) …, dass man nichts, aber auch gar nichts Negatives gegen den scheiß Islam sagen darf.



Auflösung:

(a) Bündnis 90/Die Grünen,(b) CDU/CSU, (c) FDP, (d) Die Linke, (e) SPD, (f) AfD