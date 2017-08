Liebe Leserin, lieber Leser, ...

... wir sind schockiert! Die deutschen Autohersteller haben betrogen! Was kommt als nächstes raus? War Jan Ulrich während der Tour de France gedopt? Ist Gerhard Schröder käuflich? Hat sich Peter Altmaier in der Bundestagskantine zwei Mal Nachschlag genommen? Antworten dazu gibt es ganz bestimmt nicht im neuen Heft, erst recht nicht in unserem Wahl-Spezial für Erstwähler (Seite 24), unserem Artikel über Jens Spahn und in der mitreißenden Berichterstattung über den deutsch-türkischen Krieg.