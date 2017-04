Die Bayerische Ministerin Ilse Aigner sollte doch besser nicht – wie im Deutschlandfunk am 25. April morgens – von den »neuen Bundesländern sprechen«, wenn sie die Failed States an der Peripherie des europäischen Kapitalismus meint. Die nehmen das womöglich ernst und wollen mit rein in den Bundesfinanzausgleich. Mathias Wedel