Liebe Leserin, lieber Leser ...

... eine Kanzlerin in Höchstform eröffnet den Wahlkampf. Die Zeit der Nettigkeiten zwischen ihr und Martin Schulz ist nun vorbei; die gemeinsamen Kaffeekränzchen vorerst auf Eis (Vanilleeis) gelegt. Ab jetzt heißt es kratzen, beißen und Sachargumente gegeneinander in Stellung bringen. Wer wird sich durchsetzen? Der nüchterne (seit 37 Jahren) Pragmatiker oder die visionäre Sachzwangverwalterin? Dieses Duell ist nichts für schwache Nerven! Deshalb haben wir in den neuen EULENSPIEGEL bewusst Wahlkampfpausen eingearbeitet. Atmen Sie durch beim Lesen unserer großen Maki-Reportage (Seite 32), bei unserem Porträt über Mark Zuckerberg und beim Bericht über Donald Trumps Mondreisen!