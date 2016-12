CDU-Generalsekretär Peter Tauber fordert, abgelehnte afghanische Asylbewerber in ihre Heimat abzuschieben. Wörtlich sagt er: »In Afghanistan gibt es Regionen, in denen man sicher leben kann.« Unklar ist, ob die betroffenen Afghanen wirklich alle in den Panic Room des deutschen Generalkonsulats in Masar-i-Scharif passen werden. Michael Kaiser